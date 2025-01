Antonio Conte a Dazn: 'Quando sei un grande club devi vincere, senza se e ma. Juventus ottima squadra'

2024 Getty Images



Napoli-Juventus, parla Conte

L'allenatore del Napoli Antonioha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sulla Juventus. Le sue parole:"Juventus ottima squadra con ottima rosa e ancora che interviene sul mercato. Il lavoro paga, questo ci dimostra. Oltre le difficoltà, anche quelle del ultimo momento come l'infortunio di Oliveira che ha avuto un problema ieri. Sopperiamo con la forza del gruppo e con quello che facciamo quotidianamente in maniera importante. Mi preme sottolinearlo"."Sicuramente che sono due vittorie quella contro l'atalanta e quella di oggi che danno forza, autostima e fiducia. Stanno arrivando vittorie in un momento in cui ci sono capitate cose che potevano ammazzare chiunque. Io ho sempre sottolineato per prima cosa il gruppo e di non lamentarci mai. Spesso mi si chiede cosa manchi a questa squadra, io penso che chi è leader in un gruppo non deve pensare a cosa manca ma a ciò che ha e fare la differenza con ciò che ha. I miei ragazzi credono fortemente in ciò che facciamo e sono contento perchè i numeri fanno venire mal di testa pensando solamente a quello che è stato l'anno scorso, abbiamo concluso con distacco siderale, oggi siamo noi ad aere un distacco importante su queste squadre attrezzate. Quando sei Inter, Milan e Juventus, la storia del club dice che devi vincere".