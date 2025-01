Napoli-Juventus, Ambrosini: 'Vittoria di voglia, cattiveria e determinazione'

AFP via Getty Images



Napoli-Juventus, il commento di Ambrosini

Massimoai microfoni di Dazn ha commentato la sfida tra Napoli e Juventus che i bianconeri di Thiago Motta hanno perso per 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona della città partenopea. Questo il commento dell'ex calciatore:"La vittoria della voglia, cattiveria e determinazione. Il primo tempo era stato combattuto ma nel secondo il Napoli è salito sia a livello caratteriale che a livello tattico per fare una partita di livello. Ci sono partite che segnano una stagione, il secondo tempo di questa partita fa capire al Napoli che può essere una candidata per lo Scudetto".