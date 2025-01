Napoli-Juve, Thiago Motta richiama Yildiz: cosa gli ha detto

AFP or licensors

Intorno alla mezz'ora di gioco della sfida tra Napoli e Juventus, Thiago Motta ha spronato il giovane talento turco Yildiz con un'esortazione decisa: "Devi essere vivo", come riporta Dazn. L'allenatore cercava di scuotere il giocatore, che aveva mostrato qualche incertezza nei primi minuti del match. All'inizio della partita, infatti, Yildiz aveva fallito una buona occasione per andare in rete, lasciando sfumare una possibilità che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della gara. Motta, noto per il suo carattere grintoso, non ha esitato a richiamarlo con energia, dimostrando ancora una volta quanto tenga alla crescita dei suoi giovani giocatori in campo.