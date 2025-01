Napoli-Juve, rabbia di Thiago Motta: ce l'ha con Yildiz

Getty Images

Nel secondo tempo della sfida tra Napoli e Juventus, l’allenatore Thiago Motta non ha nascosto la sua rabbia nei confronti del giovane Kenan Yildiz, come riporta Dazn. Il motivo del malcontento risiedeva nel fatto che il giocatore stava effettuando il pressing in modo individuale, senza coordinarsi con il resto della squadra. Questa mancanza di sincronizzazione stava creando squilibri tattici, lasciando la Juventus esposta agli attacchi del Napoli. Motta, molto attento alla disciplina e all’organizzazione in campo, si è fatto sentire con energia, sottolineando l’importanza di un pressing collettivo per mantenere la solidità difensiva e garantire un gioco più compatto e armonioso.