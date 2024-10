Ma che roba è. Ma quale step on foot, ma non inventiamo cazzate. Rigore inventato e non tolto. Politano simula in maniera schifosa.#EmpoliNapoli pic.twitter.com/iF4BpuVLIp — Nico ™️ (@11_nico__) October 20, 2024

Ilè riuscito a portarsi in vantaggio contro l'Empoli grazie a un rigore trasformato da Kvaratskhelia. Il penalty è stato concesso a seguito di un fallo commesso su Politano all'interno dell'area di rigore, ma la decisione dell'arbitro sta alimentando accese discussioni tra i tifosi sui social. Molti sostengono che il contatto fosse troppo leggero per giustificare la concessione di un rigore, mentre altri difendono la decisione arbitrale. Le polemiche, tipiche di queste situazioni, non tolgono però il vantaggio del Napoli, che continua a spingere per ottenere i tre punti in questa delicata sfida di campionato.