Giovanni, capitano del, è intervenuto al microfono di Sky Sport prima della partita contro l'Hellas Verona. Il difensore ha condiviso le sue impressioni sul momento della squadra e sulla partita in programma. "Siamo nel bel mezzo di un buon lavoro," ha dichiarato Di Lorenzo. "È passato poco tempo da quando abbiamo iniziato a lavorare con il nuovo mister, ma c'è una grande disponibilità e coesione da parte di tutto il gruppo. Siamo pronti per affrontare una partita difficile contro una squadra di valore."- Il capitano azzurro ha anche commentato la questione del suo ruolo in campo: "Ruolo? Poco importa. Sono pronto a mettermi a disposizione della squadra e a giocare dove il mister ritiene sia più utile.""Ormai è passata, ho già spiegato qual è stata la mia situazione. Sono qua perché voglio stare qua, voglio giocare nel Napoli. Si è visto in questo mercato che chi vuole andar via va via, non c'è niente che tenga. Io invece sono rimasto con grande entusiasmo e sono pronto a dare il massimo in questa stagione".