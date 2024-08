Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Bologna,è tornato sulle difficoltà patite dal suonella sfida di esordio con il, poi persa 3 a 0. "Il secondo tempo dà preoccupazione,ed è inevitabile a fine partita essere delusi per ciò che avevamo proposto, anche in rapporto al lavoro che facciamo ogni giorno. Ha riportato tutti indietro, anche i tifosi, quel secondo tempo. Io pensavo invece che tante cose fossero cancellate, ma sono riemerse", il commento del tecnico. "Posso dire che, hanno scritto una pagina importante di storia e devo dire che sono ragazzi perbene, li vedi allenarsi e c'è poco da dire, c'è grande applicazione, voglia, entusiasmo, responsabilità, sono i primi ad aver capito il disagio anche di quel secondo tempo., come abbiamo fatto anche in precedenza, come lavoriamo non mi dà preoccupazione, mi ha fatto piacere che hanno preso coscienza di ciò che è successo e sono convinto che loro sono i primi a non voler ripetere certe situazioni. Ho la loro disponibilità e sono molto contento. La base è solida, sono professionisti che hanno a cuore Napoli, ho fiducia in loro e loro in me, fiducia che invece fatico ad avvertire nell'ambiente e nei media, giustamente anche perché il secondo tempo ci ha riportato indietro. Dobbiamo avere fiducia nel lavoro e in questi ragazzi, sono basi importanti".