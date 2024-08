la prima uscita ufficiale del Napoli di Antonio Conte si rivela inaspettatamente complicata. I partenopei infatti si scontrano sul muro eretto dal Modena, che gioca una gara prettamente difensiva e basandosi sull'arma del contropiede. Tanto che nel primo tempo Meret deve anche ringraziare la traversa, che ferma il tiro di Palumbo. Nella ripresa il risultato resiste e la gara si protrae ai calci di rigori. Cheddira sbaglia per il Napoli, me gli errori di Battistella e Zaro certificano il passaggio del turno per il Napoli. L'era Conte inizia col brivido.