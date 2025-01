Antonioai microfoni di Dazn è tornato a parlare della situazione difacendo chiarezza su come sta vivendo la vicenda: "Mi preme sottolineare una cosa, io ho parlato di delusione mia perché in sei mesi non sono riuscito a incidere affinché qualcosa cambiasse. Non sono deluso né da Kvara, né dal club. Pensavo di poter incidere ed invece siamo di nuovo punto ed a capo. Ognuno deve decidere il proprio destino ed il club deve prendere le sue decisioni. Magari sono stato presuntuoso. Perdiamo un giocatore forte. Anche se oggi Kvara è un giocatore del Napoli, non lo dimentichiamo. Ci sono dei passaggi da fare se qualcuno vuole compararlo, non c'è nulla di scontato".