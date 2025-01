Napoli, avanti tutta per Adeyemi

AFP via Getty Images

Ilpunta Karimper rafforzare l'attacco di Antonionella seconda parte della stagione. La trattativa con il Borussia Dortmund ha registrato progressi significativi, con un accordo vicino su una cifra di circa 40 milioni di euro, secondo Fabrizio Romano, invece dei 50 inizialmente ipotizzati. Tuttavia, restano dettagli da definire tra i club e soprattutto l’intesa con il giocatore, che preferirebbe trasferirsi in estate. Conte e il Napoli stanno spingendo per anticipare l'operazione. I negoziati riprenderanno dopo il weekend, con l’obiettivo di chiudere il colpo che porterebbe il talentuoso classe 2002 in Serie A.