Napoli, ambiente bollente per la Juve. 50mila persone in attesa

"In 50mila al Maradona. Lukaku guida la carica". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica, che anticipa la supersfida di stasera tra Napoli e Juventus. Un match che si preannuncia elettrizzante e fondamentale per entrambe le squadre, pronte a darsi battaglia per obiettivi contrastanti ma altrettanto cruciali.La squadra di Antonio Conte, al momento in testa alla classifica, cercherà punti preziosi per mantenere la sua posizione e allontanare l'Inter, che la tallona con insistenza. L'obiettivo è confermarsi in vetta, anche se l'avversario di turno, il Napoli, ha tutte le carte in regola per rendere difficile la vita ai bianconeri.

D'altro canto, la Juventus è decisa a risollevarsi dopo un periodo altalenante e puntare a un rientro immediato nelle posizioni che garantiscono l'accesso alla Champions League, un traguardo che la squadra di Conte non intende lasciarsi sfuggire.