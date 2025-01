Nainggolan arrestato per droga, il suo avvocato: 'Non è un criminale, nega tutto'

AFP/Getty Images

Ha fatto scalpore nelle scorse ore la notizia dell'arresto diin Belgio in seguito a un'indagine sul traffico di droga . Ora ha preso la parola il suo avvocato, come riportato da Sportface: "Dal momento che gli interrogatori sono attualmente in corso e tenendo conto del principio della presunzione di innocenza, non vengono fatti ulteriori commenti in questa fase. È stato correttamente interrogato dalla polizia. Ha collaborato e ha risposto alle domande. Nega formalmente il suo coinvolgimento nel traffico di droga. Mi aspetto che torni in campo a Lokere-Temse il prima possibile. È menzionato nel fascicolo. Ma per essere chiari: non è ancora stato incriminato. Solo perché il mio cliente deve rispondere ad alcune domande non significa che abbia nulla a che fare con esso. Era con la sua ragazza. Ma ha iniziato spontaneamente a offrirsi alla prima richiesta. È un giocatore di calcio, non è un criminale".