Adrianè uno storico attaccante della Fiorentina, ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui si è parlato anche diGonzalez accostato alla Juventus. Le sue parole:"Nico Gonzalez e Gudmundsson? Siamo pari: va via, se Nico andrà via, un grande giocatore e arriva uno che lo sostituisce e che ha potenzialità forti. L’islandese non l’ho visto giocare molte volte, quindi sospendo il mio giudizio. La verità è che se vuoi trattenere certi giocatori devi alzare il tetto degli stipendi, ma è legittimo che una società decisa cosa è giusto fare e a cosa ambire".