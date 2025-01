Futuro Araujo: il retroscena

Sono ore decisive per il futuro diche potrebbe essere il primo acquisto della Juventus in questa sessione di mercato. Anche dalla Spagna giungono notizie secondo cui il giocatore avrebbe anche rivelato alla squadra la possibilità concreta di lasciare il club.Come riferisce il Mundo Deportivo, il difensore ha commentato internamente nello spogliatoio che è vero che sta seriamente pensando di lasciare il Barcellona. Araujo vede che la coppia consolidata per l'asse della difesa è composta da(ieri non ha giocato un minuto nella semifinale di Supercoppa contro l'Athletic ) e che il club si è mosso molto bene per avere Jonathan Tah ( Bayer Leverkusen ), che sarà senza contratto a giugno.