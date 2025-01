Araujo vuole andare via: le ultime sulla Juventus

Sono ore molto calde per il futuro diche è partito in panchina nella Supercoppa tra Barcellona e Real Madrid. Nonostante le parole di Flick in conferenza stampa, la posizione del giocatore è chiara.Come riporta Mundo Deportivo, Araujo vuole andare via adesso, con laLa risposta di Araujo in questi giorni al club è chiarissima: vuole andarsene il prima possibile. Una volta respinta la prima offerta della Juventus, e dopo che il suo allenatore, Hansi Flick , ha detto in conferenza stampa che conta su di lui, il difensore, si legge, racconta chi gli chiede che vuole partire il prima possibile.