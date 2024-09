Ai canali ufficiali del Sassuolo, Tarikparla dell'esperienza alla“Mi avevano chiamato tante squadre e per la prima volta non sapevamo dove andare e qual era il club migliore, poi mentre ero in nazionale per l’ultima partita stagionale mio padre mi disse che aveva chiamato la Juventus e dissi subito che se mi avessero fatto un contratto sarei andato da loro. Lì giocava uno dei miei idoli, come Chiellini, c’era Bonucci oltre a giocatori come Dybala e Ronaldo, che poi andò via quasi subito. La scelta fu facile. All'inizio è stato un po' difficile perché era la prima volta fuori da casa, da solo, in un convitto, anche un altro Paese. Mi sono rotto la tibia dopo un mese, ho fatto 3 mesi e mezzo fuori però lo sapevo che è dura la carriera, è sempre così il calcio. Quando ho giocato in Youth League è stato davvero bellissimo, poi il passaggio in Next Gen non è stato facile perché in Serie C incontri giocatori professionisti, gente che ha giocato in Serie A e B, le partite sono difficili, si vede tutto diverso, anche il ritmo".