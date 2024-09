Mourinho placed his laptop in front of the ground camera he then received a yellow for it



Dalla Turchia è sempre il solito Josè Mourinho. L'ex tecnico dell'Inter e della Roma ha condotto il Galatasaray alla vittoria per 0-2 contro Antalyaspor. Tre punti importanti per la squadra, che così ha potuto accorciare le distanze dal Fenerbache primo in classica. C'è però un fatto molto curioso. Al 78', poco prima del gol del definitivo 0-2, Mourinho ha avuto modo di protestare per una situazione di gioco non gradita. Ha posizionato il suo PC proprio davanti alla telecamera immortalando l'azione della discordia che aveva causato la reazione del tecnico. L'arbitro non ha potuto fare a meno che ammonire Mourinho.