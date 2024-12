Prosegue il botta e risposta a distanza tra José Mourinho e Pep Guardiola. L'ultimo capitolo lo ha scritto il tecnico portoghese durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra il suo Fenerbahce e l’Athletic Bilbao, una partita cruciale anche per il futuro dello Special One, reduce dalla sconfitta nel derby di Istanbul contro il Besiktas di Ciro Immobile.«Pep e io abbiamo lavorato insieme, ci stimiamo», ha esordito Mourinho. «Non è vero che voglio che il Manchester City retroceda. Voglio giustizia», ha aggiunto, riferendosi alle presunte 130 violazioni del Fair Play Finanziario della Premier League compiute dal City negli ultimi 14 anni.Mourinho ha poi concluso con una stoccata: «Le piccole squadre vengono penalizzate anche per sforamenti di 5 o 10 euro. Anche io ho pagato le conseguenze con la Roma a causa di questi limiti. Non credo sia giusto».