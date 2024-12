potrà contare su Dusanal centro dell'attacco per la sfida contro il Bologna. Il serbo, che ha un buon record contro gli emiliani (6 gol in Serie A), punta a sbloccare la sua lunga astinenza da gol su azione, che dura da 12 partite. Anche se la sua stagione è stata ricca di reti, solo uno dei suoi ultimi gol è arrivato allo Stadium. Vlahovic sarà supportato dal trio Conceição-Koopmeiners-Weah, con Yildiz che potrebbe essere risparmiato in vista della sfida con il Manchester City. Per il turco, dunque, un turno di riposo che va letto soltanto nell'ottica di turnazioni generali.