Lunedì prossimo,farà il suo esordio in Serie A contro il Como, utilizzando i giocatori con cui ha già lavorato nelle ultime settimane. Tuttavia, per la seconda partita, in programma esattamente sette giorni dopo in casa dell’Hellas Verona, il direttore tecnico della Juventus spera di avere tra i convocati quello che potrebbe diventare l’acquisto più costoso dell’estate nel calcio italiano. Si andrebbe oltre i 50 milioni di euro spesi a inizio mercato per Douglas Luiz, poiché Giuntoli si è avvicinato notevolmente ai 60 milioni richiesti dall’Atalanta per abbattere la resistenza nerazzurra: 50 milioni più 5 di bonus è l'offerta attualmente sul tavolo.