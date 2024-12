Thiago Motta, a DAZN, parla così prima di Juve-Fiorentina."Gli esterni rientrano per calciare? Devono servire Dusan. Con i piedi invertiti, in allenamento diciamo sempre che per giocare lì, Mbangula di sinistro e Conceicao di destra che devono crossare. Devono alimentare Dusan, abbiamo bisogno di dargli la palla nella zona giusta, dove gli piace, in area di rigore".- "In quella posizione ha gran libertà. Locatelli e Thuram devono supportarlo da dietro. Locatelli l'ha già fatto, Koop è il giocatore che può stare più vicino a Dusan".- "La qualità che mi piace di più? Gli auguro il futuro, continui a fare il lavoro che sta facendo. Con il Monza ha fatto molto bene, ora sta facendo molto bene ancora, si vede che è molto preparato. Da giocatore era un top, 10 classico tra le linee, oggi la sua squadra è pericolosa. Non solo in contropiede. Alimentano bene i giocatori che fanno la differenza, gli esterni e Gud tra le linee. Noi dobbiamo fare attenzione".