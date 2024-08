Lavorrebbe arrivare alla conclusione dell'affare per portare a Torino Pierre, difensore del Milan. Al momento però la trattativa sembra essere in stand-by, tutto fermo quindi tra le parti con la Vecchia Signora che ancora aspetta una risposta dal giocatore. Stando a quanto riferisce Matteo Moretto sul proprio profilo X ora l'Atalanta vorrebbe capire se ci sono i margini per un possibile inserimento del club della famiglia Percassi nella trattativa. Attenzione quindi al possibile scenario di calciomercato. La Juventus infatti non aspetterà una risposta da Kalulu per più di 48 ore ulteriori.