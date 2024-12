Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha parlato in un'intervista esclusiva al 'Quotidiano Sportivo' a proposito dell'Inter e degli anni relativi alla sua presidenza, senza risparmiare, come da tradizione, una frecciata nei confronti della Juventus. Secondo Moratti l'Inter alla quale è più legato è la prima allenata da Gigi Simoni, nella stagione 1997/98, che quell'anno prese Ronaldo dal Barcellona ma chiuse seconda in campionato alle spalle della Juventus di Marcello Lippi. Di seguito ecco le parole al veleno dell'ex numero uno nerazzurro:"L'Inter che ho amato di più? La squadra di Simoni, con il primo Ronaldo. Vinse meno di quanto avrebbe meritato e più tardi abbiamo anche scoperto perché".