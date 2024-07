Álvarosi trova attualmente al centro di attenzione per le sue opzioni di mercato, con due offerte provenienti dall'Arabia Saudita, di cui la migliore arriva dall'Al-Qadsiah. Tuttavia, il giocatore spagnolo ha sempre espresso la priorità di un ritorno in Serie A italiana, mantenendo aperte tutte le opzioni fino a questo momento.Nel contratto di Morata con l'Atletico Madrid è presente una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 12/13 milioni di euro. Questo aspetto potrebbe facilitare una sua possibile partenza, permettendo ai club interessati di avvicinarsi alle richieste economiche dell'Atletico.Al momento, Morata non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro, rimanendo in attesa di sviluppi e valutando attentamente le proposte ricevute.