Un'occasione creata e una parata di Donnarumma

Partecipa all'autogol

Alvaro Morata parte titolare per la seconda gara di fila in questi Europei dopo la partita d'esordio contro la Croazia, match dove aveva anche aperto le danze con la rete del vantaggio. Il CT Luis de la Fuente si fida dell'attaccante ex Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid. Come contro la Croazia, Morata ha lavorato molto per la squadra, venendo incontro ai portatori di palla e proponendo qualche lavoro di sponda. Un lavoro di raccordo tra i reparti, soprattutto nella prima frazione di gioco, con due chance create.Buono il primo tempo dello spagnolo, entrato nuovamente nei radar della Juventus. L'attaccante si muove molto tra le linee, lavora di sponda e si inserisce spesso. La prima grossa occasione della Spagna nasce da un ottimo cross dell'ex Real, su cui Williams non riesce ad inquadrare la porta azzurra. Poi un'occasione sui suoi piedi su cui è attento Donnarumma.Entra anche in maniera decisiva nel gol del vantaggio spagnolo. Tocca la palla quel tanto che basta per mandare fuori giri sia Donnarumma che Calafiori. Poi ancora un tiro dalla distanza che impensierisce l'estremo difensore del PSG. Il tutto condito dal solito lavoro di pulizia della sfera. Decisamente una buona gara per l'attaccante.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.