Primo goal con la maglia delper. L'attaccante exha sbloccato il match di questa sera contro il, segnando al 38' di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione di Theo Hernandez. Proprio quest'ultimo ha poi raddoppiato tre minuti dopo, mentre al 43' è stato Christian Pulisic a mettere la firma sul tris che in pochi istanti ha messo al tappeto (o quasi…) i pugliesi. Per Morata anche un bel momento dopo la gioia personale sul rettangolo di gioco: lo spagnolo è infatti corso a bordocampo a salutare e abbracciare i figli, rientrati in Italia proprio poche ore fa con la mamma Alice Campello.