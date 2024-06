Morata-Juventus, affare possibile? Le ultime

Ieri sera, alla seconda gara consecutiva da titolare, è stato protagonista di un'altra bella prestazione, risultando determinante anche al momento dell'autogoal di Riccardo Calafiori che di fatto ha consegnato la vittoria alla Spagna. Alvaroha di nuovo i riflettori puntati addosso in questa estate caratterizzata dall'Europeo in Germania, tra voci di mercato e dichiarazioni - le sue - che lasciano trapelare in maniera abbastanza chiara il desiderio di cambiare ancora una volta aria, salutando la sua terra di origine e magari tornando in Italia, lì dove ha conosciuto la moglie Alice, ora madre dei suoi quattro figli, e dove ha visto la sua carriera sportiva decollare.Ed ecco quindi che si parla ancora diper l'attaccante classe 1992, che non ha mai nascosto il suo affetto per i colori bianconeri e che vivrebbe volentieri una terza esperienza all'ombra della Mole, magari quale ultima tappa della sua carriera. Un Morata-ter potrebbe essere un'occasione anche per Madama stessa, sia che si decida per uno scambio con un altro giocatore - da non escludere, in questo caso, l'ipotesi Moise, già a un passo dall'Atletico Madrid a gennaio - sia che, invece, si propenda per un ri-acquisto: per lo spagnolo, infatti, potrebbero bastare, ovvero il prezzo della sua clausola rescissoria. Insomma un "usato sicuro" e low cost. Per Alvaro Morata e la Juve può davvero esserci un terzo capitolo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui