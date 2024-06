Intervenuto ai microfoni di AS, Leonardoha parlato anche di Alvaro, attualmente impegnato agli Europei con la Spagna e indicato di nuovo come possibile obiettivo di mercato dellaEcco il suo pensiero sull'attaccante, con cui ha giocato proprio in bianconero: "Io e Alvaro parliamo spesso. Penso che sia cresciuto molto. Ha avuto una grande evoluzione, soprattutto sotto l’aspetto umano. Come calciatore è sempre stato bravo. Ha fatto tanti gol ovunque andasse. Il problema è che ha pagato un prezzo molto alto per aver dovuto cambiare squadra troppe volte. Se la sua carriera fosse stata per quindici anni in Spagna, e nella stessa squadra, penso che oggi non avrebbe avuto così tante critiche. Quando è arrivato in Serie A era molto giovane e andava protetto".