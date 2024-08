Infortunio Morata, quante partite salterà?

Arrivano brutte notizie per il Milan e Alvaro Morata, che dopo il goal all'esordio contro il Torino da subentrante dovrà fermarsi per un infortunio muscolare. Il nuovo attaccante rossonero dovrà saltare le prossime partite. Ecco i tempi di recupero e quante gara salterà.Come riporta Sky Sport, Morata dovrà fermarsi per circa 3 settimane dopo il problema accusato. Questo vuol dire che sicuramente salterà la seconda e terza giornata di campionato. Il Milan spera di riaverlo a disposizione quindi dopo la sosta delle nazionali di settembre. Brutte notizie per Paulo Fonseca dopo il pareggio contro il Torino.