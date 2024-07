Alvaro Morata, quale futuro? La decisione

Un susseguirsi di voci sul futuro di Alvaro, partendo proprio dalle parole del centravanti e capitano della Spagna che hanno sollevatosul suo futuro. Si era anche parlato dell'opportunità per la Juventus di riportare Alvaro a Torino per la terza volta. Morata è sempre una certezza infatti per la Vecchia Signora e la clausola per liberarlo spendendo soltanto 12 milioni di euro ingolosiva.

Nelle ultime ore si è anche parlato di un forte interessamento di parte di alcuni club di Arabia Saudita nei confronti di Alvaro. Ma tramite un messaggio sui social il giocatore della Spagna ha voluto rendere chiaro il suo futuro. "Non riesco ad immaginare cosa deve essere vincere con questa maglietta e non mi fermerò finché non l'avrò, Atletico Madrid". Chiaro il messaggio quindi del centravanti con la decisione sul suo futuro.