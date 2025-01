Morata al Galatasaray: ci siamo, i dettagli

Álvaroè pronto a lasciare il Milan per trasferirsi al. Dopo aver raggiunto un accordo verbale con il club turco, l'attaccante spagnolo si trasferirà in Turchia con un prestito di 18 mesi, con la possibilità di riscatto. La cifra dell'operazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro.Morata, che aveva recentemente vestito la maglia del Milan, ha trovato un accordo con il Galatasaray per questa nuova avventura. La decisione arriva dopo il crescente interesse del club turco, che ha messo sotto contratto il giocatore per rafforzare il proprio attacco in vista delle sfide della Super Lig e delle competizioni europee. Il Galatasaray è uno dei club più ambiziosi della Turchia e ha messo a segno un importante colpo di mercato con l'arrivo dell'attaccante spagnolo.