Alvaro, punta dell'Atletico Madrid e della Spagna, ha rilasciato delle dichiarazioni a Rai Sport nell'immediato post gara dimatch terminato 1-0 in favore degli spagnoli e che costringerà gli azzurri a giocarsi il passaggio del turno nell'ultimo match contro la Croazia. Di seguito le parole del giocatore.- "Abbiamo fatto un'ottima partita. Avete uno dei migliori portieri del mondo che oggi ha giocato bene. Noi siamo contenti perché è una vittoria importante. Abbiamo un'altra partita contro l'Albania"- "L'Italia è sempre l'Italia, non posso dire nulla. Penso che l'Italia non voglia giocare con noi, così come noi con loro"."Non lo so, la verità è che non lo so. In vacanza di sicuro perché ci vado sempre, è un posto bellissimo. E' la mia seconda casa. Sicuro torno in vacanza"