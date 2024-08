Álvaroè ufficialmente sbarcato a. L'attaccante spagnolo è atterrato all'aeroporto di Linate, accolto da tifosi entusiasti e dai dirigenti del Milan. Dopo settimane di attesa, Morata è pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossonero, portando con sé esperienza e qualità per rinforzare l'attacco del Diavolo.Il Milan ha puntato forte su Morata per aggiungere un tassello importante al proprio reparto offensivo, affidandosi a un giocatore con una lunga esperienza internazionale e conoscenza del campionato italiano, avendo già militato nella Juventus. L'attaccante è atteso nelle prossime ore a Milanello, la firma del contratto, che lo lega ufficialmente al club rossonero, è già stata apposta giorni fa.L'arrivo di Morata rappresenta un colpo significativo per il Milan, che punta su di lui per raggiungere gli obiettivi stagionali e competere ai massimi livelli sia in Serie A che in Europa. Ora, i tifosi rossoneri attendono con ansia di vederlo in campo, pronto a dare il suo contributo alla causa milanista.