Morata, le parole sull'Italia e il futuro

Alvaro Morata, alla vigilia della sfida contro l'Italia ha rilasciato un'intervista a Marca: "Terzo miglior marcatore nella storia degli europei? È un orgoglio. Arriva dopo tanti anni di lavoro e fatica. Non è qualcosa a cui pensare, ma ovviamente è bello vederti lì. Se tutto va bene potremo arrivare in Spagna il 15 luglio e non dovrò più segnare. Lo dico sempre: sono cose belle, ma il mio pensiero non va al singolo"" Li ho incontrati in tutte le Coppe Europee e mi hanno eliminato entrambe le volte, purtroppo. Dobbiamo affrontarlo come un bivio.""Non mi preoccupa, forse perché sono così concentrato su questo Europeo, così emozionato e così motivato, che non ne parlo nemmeno."