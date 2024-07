Il Monza sta lavorando a una rivoluzione tra i pali, non limitandosi solo alla trattativa per Keylor Navas. È in piedi un'operazione di scambio con il Sassuolo, che prevede l'arrivo di Andrea Consigli tra i biancorossi e il passaggio di Mattia Valoti ai neroverdi. I contatti tra le due società sono in corso per definire i dettagli dell'accordo. L'eventuale arrivo di Consigli rinforzerebbe notevolmente il reparto portieri del Monza, mentre Valoti potrebbe portare nuova energia al centrocampo del Sassuolo, dimostrando la volontà di entrambe le squadre di migliorarsi. Lo riporta Sky Sport.Sembra definitivamente tramontata, quindi, la pista che avrebbe portato Szczesny al Monza.