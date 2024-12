Le quote di Monza-Juventus

Se da un lato nelle coppe laha ritrovato stabilità e risultati, in campionato fatica a reggere il ritmo delle squadre di vertice. Il mezzo passo falso contro il Venezia ha complicato le cose per i bianconeri, lontani 9 punti dall’Atalanta capolista e contestati dai tifosi allo ‘Stadium’. Il 2-2 in rimonta contro l’ultima in classifica ha riportato i bianconeri alla dura realtà del campionato. Decimo pareggio in questa Serie A per Thiago Motta, lontano 6 punti potenziali dal quarto posto utile per la qualificazione in Champions, e 9 punti indietro alla stessa giornata, rispetto alla scorsa stagione, con Massimiliano Allegri in panchina. In Champions la Vecchia Signora è reduce dal successo 2-0 contro un Manchester City in piena crisi, mentre in Coppa Italia ha affondato il Cagliari 4-0 con la terza rete nelle ultime tre partite di Dusan Vlahovic, e ai quarti di finale affronterà l’Empoli.I traders continuano a puntare sul riscatto della Juventus, dopo quattro pareggi consecutivi in campionato.- Allarme rientrato dopo il finale ad alta tensione allo Stadium contro il Venezia, avanti 2-1 al ‘90 nell’ultima giornata di A. Nel recupero la Juventus ha acciuffato il pareggio su calcio di rigore fischiato da Giua per un fallo di mano di Candela, in area. La trasformazione di Vlahovic, all’11° centro stagionale in tutte le competizioni, non ha placato gli animi dei tifosi che hanno voluto un confronto immediato con i giocatori al fischio finale, in un clima di nervosismo generale. La quota-vittoria Betclic della Juventus contro ilè di 1.61 (1.60 su AdmiralBet), mentre per Nesta le chance sono stimate a 5.45. Il pareggio è indicato a 3.40. L’Under 2.5, a 1.54, è considerato più probabile dell’Over 2.5, a 2.12.- L’ultimo incrocio all’’U-Power Stadium’ tra le due squadre in Serie A risale al 1° dicembre 2023. Vittoria bianconera 2-1 con reti di Rabiot e Gatti in pieno recupero, e un rigore sbagliato da Vlahovic. La ripetizione del risultato esatto è quotata a 7.75 da Betclic.- Contro il Cagliari il turnover di Thiago Motta ha cambiato faccia alla Juventus: ottima prova di Locatelli da centrale difensivo per far rifiatare Gatti, con McKennie terzino sinistro, aspettando il rientro di Cambiaso. Secondo centro stagionale per Koopmeiners, in coppia con Thuram a centrocampo, mentre Yildiz ha giocato trequartista, affiancato da Conceicao e Mbangula.