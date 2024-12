Monza-Juventus, le prime idee di Thiago Motta

Laaccantonata la vittoria netta in Coppa Italia sul Cagliari ora torna a prepararsi alla Continassa alla sfida di campionato contro il Monza. Dopo gli ultimi esperimenti visti in Coppa Italia come Locatelli centrale difensivo o Teun Koopmeiners nei due di centrocampo. Cosa aspettarsi quindi da Thiago Motta per la sfida dell'U-Power Stadium?Il tecnico italo brasiliano tornerà alle certezze, nessun esperimento per la sfida alla squadra allenata da Alessandro Nesta. Come terzino sulla corsia di sinistra dove era stato impiegato McKennie dovrebbe ritornare titolare il capitano Danilo. Il centrocampo dovrebbe tornare quello abituale composto da Khehren Thuram e Manuel Locatelli. In avanti dovrebbe ritornare Teun Koopmeiners reduce dal bel goal in Coppa Italia con Kenan Yildiz che tornerà ad agire sulla fascia.





