La Juventus sorprende tutti schierando dal primo minuto un quartetto inedito composto da Dusan, Francisco, Kenane Nicolás. Come sottolinea Opta, è la prima volta che questi quattro giocatori partono insieme da titolari in qualsiasi competizione, segnando un momento significativo per la squadra. Questa scelta tattica rappresenta un mix di esperienza e gioventù, con Vlahovic a guidare l'attacco supportato dall'estro di González e dalla freschezza dei giovani Yildiz e Conceição. La decisione di schierare questo quartetto inedito dimostra la fiducia dinelle loro qualità e lascia intendere un nuovo approccio offensivo, suscitando curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.