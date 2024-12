Lascenderà in campo domani all'U-Power Stadium in trasferta contro il Monza. Thiago Motta scioglierà gli ultimi dubbi di formazione dopo la seduta di allenamento di rifinitura in programma questa mattina. Chi però secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe ottenere una maglia da titolare è l'argentinodopo oltre 80 giorni, dalla sfida contro il Lipsia, l'argentino potrebbe quindi ripartire dal 1'. Ballottaggio aperto sulla destra con Francisco Conceicao ma si prospetta comunque una staffetta tra i due.