La sconfitta di ieri sera contro laha alimentato ulteriormente la crisi del, fermo da solo all'ultimo posto della classifica di Serie A con appena 10 punti (-5 dal Verona 17°). Al momento, però, stando a Sky Sport, la posizione del tecniconon è in bilico: la società non vuole cambiare, confortata dalle prestazioni in campo (anche contro gli stessi bianconeri), sinonimo che il gioco c'è ma mancano uomini che si spera di aggiungere durante il prossimo calciomercato invernale. Anche ieri, in effetti, la squadra brianzola era in emergenza dal punto di vista delle assenze, con diversi giocatori chiave costretti ai box per infortunio e, nel caso di Daniel Maldini, per squalifica. Intanto, però, circola già qualche nome per il possibile sostituto di Nesta: si parla di, Fabio Cannavaro e Salvatore Bocchetti.