Partita: Monza-Juventus

Data: domenica 22 dicembre 2024

Orario: 20.45

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN

Le formazioni ufficiali

sarà il posticipo serale della domenica, valido per la 17ª giornata della Serie A 2024/25, con fischio d’inizio allo U-Power Stadium di Monza. La sfida rappresenta una sorta di ultima chance per Alessandro, alle prese con una situazione di classifica critica e la necessità di interrompere un digiuno di vittorie che in campionato si protrae da troppo tempo.Anche la, il cui ultimo successo in Serie A risale al derby contro il Torino a inizio novembre all’Allianz Stadium, affronta la gara in un momento complicato. Thiago Motta continua infatti a fare i conti con una lunga lista di infortuni, che rende la gestione della squadra tutt’altro che serena.

Ecco le formazioni delle due squadre.



Monza (3-4-2-1)

Turati

D'Ambrosio

Marì

Carboni

Birindelli

Bondo

Bianco

Kyriakopoulos

Caprari

Pereira

Mota



Juventus (4-2-3-1)