Monza-Juve, la moviola live

14' - Tutto regolare nel goal di McKennie, il centrocampista è sulla linea di Turati ma non ostacola né fa fallo

1' - Fishio d'inizio

Monza-Juve, la designazione

Arbitro: Massa;

Assistenti: Colarossi - Giallatini.;

Quarto ufficiale: Crezzini;

VAR: Fabbri;

AVAR: Maresca.

chiuderà la domenica della 17ª giornata di Serie A 2024/25, con calcio d’inizio allo U-Power Stadium. Per Alessandro Nesta, tecnico del Monza, sarà una sfida cruciale per uscire da una crisi di risultati che dura da settimane. La squadra lombarda, infatti, è in una situazione di classifica delicata e cerca disperatamente punti. Anche la Juventus vive un periodo complicato: il suo ultimo successo in campionato risale al derby col Torino di inizio novembre. Thiago Motta deve fare i conti con numerosi infortuni, che complicano ulteriormente la preparazione di una gara già delicata per entrambe le formazioni.