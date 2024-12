Cos'ha avuto Teun Koopmeiners

Infortunio per Teuna metà della partita tra Juventus e Monza. Il centrocampista olandese si è fermato a fine primo tempo, la decisione di Thiago Motta è stata quella di sostituirlo con Khephren Thuram. A DAZN, il tecnico ha rivelato anche la motivazione: "Ha sentito un po' l'adduttore, non abbiamo voluto rischiare".Koopmeiners si è dunque fermato per un indurimento all'adduttore, nelle prossime si saprà di più, con i classici test del caso.Per Teun si tratta di un nuovo stop dopo il problema avuto alla costola nelle scorse settimane. Non è ancora chiara l'entità del problema.