Michelesta diventando leader nellae lo dimostrano le parole che ha urlato ai compagni prima del calcio d'inizio contro il Monza. Il portiere ha caricato la squadra."Andiamoci a prendere quello che desideriamo, non ci regala niente nessuno", questa la frase di Di Gregorio rivolta ai compagni bianconeri. Un modo per tenere alta la concentrazione della squadra e non sottovalutare la partita che aveva da affrontare la Juventus. Per il portiere tra l'altro era una serata speciale visto che tornava a Monza dopo averci trascorso le ultime stagioni.