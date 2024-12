Cambiaso titolare in Monza-Juventus?

La miglior notizia possibile in casa Juventus, Andrea Cambiaso è tornato a disposizione didopo i problemi alla caviglia che lo hanno costretto a saltare ile poi le partite con Venezia e Cagliari. L'esterno italiano è stato convocato per la sfida contro il Monza. Le sue condizioni e come potrà essere impiegato dal tecnico al rientro.In conferenza stampa Thiago Motta aveva lasciato il dubbio sulla presenza di Cambiaso tra i convocati. "Valuteremo oggi", e per fortuna i test alla vigilia di Monza-Juventus hanno dato risposte positive.che lo ha tenuto fuori nelle ultime due settimane. L'esterno ha lavorato in questi giorni per riuscire ad esserci con il Monza.In ogni caso,dopo averlo fatto egregiamente in Coppa Italia. Essendo stato chiamato comunque vuol dire che Cambiaso sta bene ed è in grado di giocare se ce ne sarà bisogno. Il suo impiego dipenderà quindi anche da come si metterà la partita. Da capire poi le condizioni di Danilo e se potrà essere presente in panchina o darà forfait.