Lasi sta preparando alla Continassa alla sfida dell'UPower Stadium di Monza in programma domenica 22 dicembre. Tuttavia per la squadra allenata da Alessandro Nesta potrebbe esserci un'assenza molto importante, stando a quanto riferisce Sky Sport infattiha rimediato un infortunio di natura muscolare che non gli ha permesso di essere convocato per la sfida contro il Lecce. L'attaccante dovrebbe saltare anche la prossima sfida, quella contro la Juventus di domenica. Ultimi dubbi che saranno sciolti nei prossimi giorni ma i segnali al momento sembrano essere negativi.