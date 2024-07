Monza, preso un nuovo portiere: cambia lo scenario per Szczesny?

Arrivano novità per quanto riguarda la porta del Monza che si intrecciano anche con il mercato della Juventus e in particolare Szczesny. Il polacco infatti, che è in uscita dalla Juve, è stato nei pensieri del Monza e di Adriano Galliani ma la situazione adesso ha avuto una svolta.Il Monza infatti, come scrive Sportitalia ha trovato il suo nuovo portiere, ovvero Silvestri. Accordo totale tra Galliani e Pozzo. Indennizzo da 1,5 milioni all’Udinese e si studierà eventualmente una contropartita. Da capire se il suo arrivo chiude le porte al grande colpo Sczczesny, che ancora non è rientrato dalle vacanze dopo gli impegni con la nazionale.