l'ex centrocampista Riccardoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di ieri della Juventus contro l'Empoli. Queste le sue parole su Manuel Locatelli che in questa stagione sta trovando sempre più spazio nella Vecchia Signora:"Il calcio di Motta è di interpretazione, non legato a moduli ma alle posizioni. Dà indicazioni ma sono i giocatori che devono capire cosa fare e lo faceva già a Bologna. Per fare questo gioco devi avere giocatori interessanti e anche per questo ha trovato tanto spazio Locatelli".