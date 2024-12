Luca Cordero di Montezemolo ha parlato ai microfoni di La Politica nel Pallone su Radio GR Parlamento. Una menzione speciale sulla Juventus ed il periodo che sta attraversando. Queste le sue parole:



MONTEZEMOLO- "Per la sindrome da pareggio, l’Avvocato si sarebbe inventato una delle sue battute. Il calcio quest’anno regala due cose belle, l‘Atalanta in grado di lottare per lo scudetto e la rinascita del Napoli, per il sud è importante e vederlo tornare competitivo è una bella cosa. Stimo molto Simone Inzaghi per il suo comportamento. È un campionato ancora imprevedibile con due delusioni, il Milan e la Juventus. Una Juve così non mi entusiasma nella maniera più assoluta, non solo nei risultati ma anche nel gioco".