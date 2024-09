Alla vigilia diha parlato del nuovo acquisto,"Si stanno inserendo bene. Son giocatori di tanta qualità che ci aiuteranno, a loro servirà parecchio giocare nella Serie C italiana che è importante e difficile. Penso a Luis Semedo, che viene da un altro calcio e deve subito entrare nell’ottica di quello italiano in generale e nel dettaglio di Serie C. Con i compagni si è già inserito, ha delle capacità che conosciamo bene e abbiamo visto anche da vicino quando l’abbiamo affrontato in Youth League. "PRIMA SQUADRA? - "Ha le qualità per arrivare in Prima Squadra, bisogna aiutarlo e anche lui si deve aiutare perché l’obiettivo di tutti noi che lavoriamo in Next Gen, ma anche nelle altre categorie del settore giovanile della Juventus, è che i calciatori vadano in Prima Squadra".